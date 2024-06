1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Donnerstagabend in Bisingen. (Symbolfoto) Foto: Nölke

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagabend in Bisingen ereignet haben soll. Unfallopfer war ein 45-jähriger Rollerfahrer, der laut Polizei unter Alkohol und Drogen stand.









Link kopiert



Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend am Kreisverkehr K7154 / Hechinger Straße in Bisingen ereignet haben soll, sucht die Verkehrspolizei Tübingen.