Windschutzscheibe von Volvo in Villingen beschädigt

1 Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. (Symbolfoto) Foto: Pleul Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in Villingen die Windschutzscheibe eines geparkten Volvos beschädigt.







Link kopiert



Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr in der Straße „Kaiserring“ in Villingen mutwillig die Windschutzscheibe eines geparkten Volvos beschädigt.