Verkehrsrowdy schlägt in Bad Herrenalb auf Auto ein

1 Die Polizei sucht einen Verkehrsrowdy, der auf das Auto eines anderen eingeschlagen haben soll, weil der ihm zu langsam fuhr. (Symbolbild) Foto: Symbol-Foto: Pixabay

Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Verkehrsrowdy, der in Bad Herrenalb-Neusatz den Fahrer eines Kleinstwagens genötigt und auf das Auto eingeschlagen haben soll.















Bad Herrenalb - Wie der Polizei am Dienstag mitgeteilt wurde, war der Fahrer des Kleinstwagens der Marke Hyundai am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Kreisstraße 4551 von Straubenhardt-Schwann in Richtung Bad Herrenalb-Neusatz unterwegs, als er auf einen Audi aufmerksam wurde, der offenbar vom Parkplatz einer Gaststätte aus zügig mit höherer Geschwindigkeit auf ihn aufschloss.

Nachdem es dem noch unbekannten Audifahrer auf der schmalen Fahrbahn nicht gelang, den Hyundaifahrer zu überholen, bedrängte er ihn durch dichtes und permanentes Auffahren. In der Neuenbürger Straße in Neusatz überholte der Unbekannte den Kleinstwagen schließlich, scherte danach allerdings unmittelbar vor ihm wieder ein und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Dann sprang der Audifahrer aus seinem Wagen und versuchte die Beifahrertüre des Hyundais zu öffnen, welche allerdings verschlossen war. Er schlug mit der Faust auf den Kleinstwagen ein und trat mehrfach gegen dessen Beifahrertüre.

Polizei sucht Zeugen

Dem Fahrer des Hyundais gelang es schließlich, an dem vor ihm stehenden Audi vorbeizufahren und zu flüchten. Durch die Attacke entstand an dem Kleinstwagen nach ersten Schätzungen Schaden von rund 1000 Euro.

Bei dem Fahrzeug des Tatverdächtigen soll es sich um einen getunten, silbernen oder grauen Audi A 4, möglicherweise mit CW-Kennzeichen handeln. Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den gesuchten Audi oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721/49070 zu melden.