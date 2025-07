Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz in St. Georgen

1 Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag in St. Georgen ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet.







Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Industriestraße in St. Georgen im Schwarzwald hat sich am Freitag zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr eine Unfallflucht ereignet.