Tugba Calay vom Café Oni&Lu aus VS Dubai-Schokolade? Nein. Macarons

Der Hype um die Dubai-Schokolade ist weit verbreitet, längst ist die teure Süßigkeit auch bei uns in den Geschäften erhältlich. Bei weitem nichts mit der Begeisterung zu tun haben die mit Pistaziencreme gefüllten Croissants, die es schon seit der Eröffnung im Café Oni&Lu in VS gibt.