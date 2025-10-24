Zeugen gesucht: Unfall mit Flucht auf B 27 nahe Hechingen

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der B27 zwischen Bodelshausen und Hechingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Balingen.







Ein 24-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem schwarzen VW Touran auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs und wollte einen Lkw überholen. Als er fast auf Höhe des Lkw war, soll ein hinter dem Lkw fahrender, schwarzer Pkw unvermittelt vor dem Touran ebenfalls auf die linke Spur gewechselt haben. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 24-Jährige scharf ab und wich nach links aus, wobei es zur Kollision mit den Mittelleitplanken kam.