1 Am Samstagabend hat ein Unbekannter einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 81 verursacht und ist einfach davon gefahren. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen ist am Samstagabend Sachschaden in Höhe von rund 53.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Autofahrer eines weißen Kombis fuhr innerhalb einer Kolonne auf der rechten Fahrspur. Plötzlich und ohne Ankündigung wechselte er auf die linke Fahrspur. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer

den von hinten herannahenden Jaguar mit einer 19-jährigen Fahrerin. Um eine Kollision zu verhindern, musste sie eine Vollbremsung machen und wich nach links aus. Es kam dennoch zur Kollision mit der Mittelschutzplanke, weshalb der Jaguar abgewiesen wurde und ins Schleudern geriet. Schlussendlich kam das Auto auf der rechten Fahrspur, quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Ein weiterer Autofahrer eines BMWs, der auf der rechten Fahrbahn unterwegs war, musste ebenfalls nach rechts ausweichen um eine Kollision mit dem Jaguar zu verhindern. Ein nachfolgender Mercedes- Fahrer erkannte den querstehenden Jaguar ebenfalls und wich wie sein Vordermann nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei fuhr er dem mittlerweile stehenden BMW auf. Bei diesem Auffahrunfall lösten mehrere Airbags aus. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden am Jaguar wird mit rund 10.000 Euro, der am BMW mit etwa 18.000 Euro und am Mercedes mit rund 25.000 Euro beziffert.