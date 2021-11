Unbekannter schlägt und tritt auf Mann in Bad Wildbad ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Mann in Bad Wildbad angegriffen und schwer verletzt worden.















Bad Wildbad - Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Mann vor einer Gaststätte in der Wilhelmstraße auf, als ein noch Unbekannter auf ihn einschlug und ihn auch trat. Zuvor waren die beiden Personen in der Gaststätte wohl miteinander in Streit geraten. Der Geschädigte ging zu einem späteren Zeitpunkt nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen.

Wer hat etwas gesehen?

Durch den Angriff wurde der Geschädigte schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Der Mann hat kurze, blonde, lockige Haare und eine normale Statur.

Der Polizeiposten Bad Wildbad ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter 07081 93900 zu melden.