Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-t Nach einem Unfall auf der A 81 bei Dietingen ist der Verursacher geflüchtet. Ein Sattelzug und ein Mini sind betroffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.







Ein Schaden in Höhe von 11.000 Euro ist am Donnerstag, gegen 20.15 Uhr, auf der Autobahn 81 auf Höhe der Raststätte Neckarburg-West bei einer Unfallflucht entstanden. Dies teilt die Polizei am Freitag mit.