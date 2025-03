Unbekannter bricht Waschautomaten in Bitz auf

1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In Bitz hat ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag einen Waschautomaten in Bitz aufgebrochen und Münzgeld gestohlen.









In der Nacht auf Freitag hat ein Unbekannter einen Bedienautomaten an einer Selbstbedienungs-Waschanlage in der Bitzer Sandgrubenstraße aufgebrochen.