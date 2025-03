Unbekannte werfen Blitzeranhänger in Zimmern Ob Rottweil um

1 Unbekannte hatten es auf eine Radarfalle in Zimmern ob Rottweil abgesehen. (Symbolfoto). Foto: dpa

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Zimmern ob Rottweil den sogenannten Enforcement-Trailer des Landratsamt Rottweil umgekippt.









An dem in der Bergstraße postierten Blitzeranhänger entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.