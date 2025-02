Unbekannte demolieren geparktes Auto in Rottenburg

1 Es wird in Rottenburg nach den Unbekannten gesucht, die mutmaßlich ein Auto in Rottenburg demoliert haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein oder mehrere Unbekannte am Samstag an einem geparkten Auto in Rottenburg verursacht haben.









In der Zeit zwischen 19 Uhr und 23.30 Uhr wurden nach Angaben der Polizei an dem in der Dorfstraße stehenden VW Tiago beide Kennzeichen abgerissen.