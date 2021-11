Aktionstag in Schwenningen Verkaufsoffener Sonntag samt Jahrmarkt lockte Scharen in die Innenstadt

Der verkaufsoffene Sonntag mit integriertem ­Jahrmarkt lockte die Besucher in Scharen nach Schwenningen. Sie genossen es, durch die Geschäfte und über den Marktplatz zu bummeln und sich in einem Lokal oder an einem der Stände wieder zu stärken.