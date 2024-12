Unbekannte brechen in St. Georgener Firma ein

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma in St. Georgen eingebrochen.









Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen waren die Täter mit Gewalt in das Gebäude in der Industriestraßeeingestiegen. Dadurch entstand alleine bereits ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.