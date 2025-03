Unbekannte brechen in Altensteiger Wohnung ein

1 Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. (Symbolfoto) Foto: Rainer Fuhrmann/ Shutterstock/Silvia Marks

Am Montag ist in Altensteig in eine Wohnung eingebrochen worden. Die Täter haben Bargeld gestohlen und sind unerkannt entkommen.









Am Montag sind Unbekannte in eine Wohnung in Nagolder Ortsteil Altensteig eingebrochen.