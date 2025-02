Zeugen gesucht: Täter brechen in Sportheim in Fluorn-Winzeln ein

Täter brechen in Sportheim in Fluorn-Winzeln ein

1 Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Sportheim. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt

Noch unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Sportheim in Fluorn-Winzeln eingebrochen. Sie hinterließen laut Polizeimeldung einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro – entkamen jedoch ohne Beute.









Im Zeitraum zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Montag, 11 Uhr, sind Unbekannte in ein Sportheim auf der Oberndorfer Straße in Fluorn-Winzeln eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Umkleidekabine des Gebäudes, ein weiteres Vordringen in andere Räume scheiterte aber dort an einer massiven Stahltür.