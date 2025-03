1 Einer der Männer schlug einem 53-Jährigen mit einem Aschenbecher ins Gesicht. (Symbolfoto) Foto: Rainer Fuhrmann –­ stock.adobe.com

Am Freitagnachmittag ist in einem Restaurant in Rottweil ein Streit eskaliert – zwei Männer haben einen 53-Jährigen mit einem Aschenbecher verletzt und sind geflohen.









Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ist es in einem Restaurant am Friedrichsplatz in Rottweil zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen.