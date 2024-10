Zeugen gesucht: Serie von Fahrzeugaufbrüchen in Baiersbronn

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um sieben Fahrzeuge, welche zwischen 16 und 13.30 Uhr angegangen wurden. Bei den Fahrzeugen verschiedener Marken prüften die Täter offenbar zunächst, ob sie verschlossen waren. In diesen Fällen schlugen sie dann eine Autoscheibe ein, um ins Innere zu gelangen. In der Folge entwendeten sie alles, was ihnen brauchbar erschien. Diebesgut war unter anderem Bargeld, Kleidung und mehrere Geldbörsen samt Inhalt.

Ob aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe dieselben Täter für die Diebstähle verantwortlich sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Lesen Sie auch

Hier machten sich die Diebe zu schaffen

An folgenden Örtlichkeiten machten sich die Täter an Fahrzeugen zu schaffen: Ein Fahrzeug war in der Straße „Neumühleweg“ betroffen, ein Fahrzeug in der Beethovenstraße, zwei Fahrzeuge in der Oberdorfstraße, eines in der Straße „Im Lehen“, ein Pkw in der Alte Reichenbacher Straße sowie ein weiteres im Uhlandweg.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441/5360 zu melden.