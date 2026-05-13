Zeugen gesucht: Riskante Fahrmanöver führen auf A5 bei Neuenburg beinahe zu Unfall

1 Wegen riskanten Fahrens ist ein Autofahrer auf der A5 zwischen Neuenburg am Rhein und Bad Krozingen aufgefallen (Symbolbild). Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Ein Autofahrer bremste auf der A5 bei Neuenburg andere Verkehrsteilnehmer aus. Die Polizei sucht Zeugen.







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Die Polizei sucht Zeugen für einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr bei Neuenburg. Laut Polizeibericht kam es am Dienstag, 12. Mai, kurz nach 22.45 Uhr auf der Bundesautobahn 5 Richtung Norden zwischen Neuenburg am Rhein und Bad Krozingen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch den Fahrzeugführer eines roten Honda Civic. Dieser sei durch riskante Fahrmanöver und gefährdendes Fahrverhalten aufgefallen, heißt es. Ein geschädigter Autofahrer sei durch den Fahrzeugführer des Hondas mehrfach auf der rechten Spur ausgebremst worden. Auch kam es wohl zu drei Beinahe-Kollisionen, die nur durch Ausweichmanöver sowie starkes Bremsen des Geschädigten abgewendet werden konnten. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zu den Umständen geben können, sich unter Tel. 0761/882 3100 zu melden.