Ein Radfahrer mit einem Hund und ein Fußgänger haben sich gestritten, woraufhin der Radfahrer zuschlug.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Montag gegen 18.30 Uhr auf dem Fuß-, beziehungsweise Radweg zwischen Villingen und Schwenningen eskaliert.















Villingen-Schwenningen - Ein Radfahrer mit einem Hund an der Leine überholte einen in Richtung Schwenningen gehenden 68-Jährigen. Das teilt die Polizei mit. Dabei lief der Hund so knapp vorbei, dass der Fußgänger erschrak. Als er den Radfahrer zur Rede stellte, ging der ihn zunächst aggressiv verbal an. Der 68-Jährige stoppte daraufhin hilfesuchend einen Autofahrer in einem schwarzen Kleinwagen, der anhielt. Nachdem die Angelegenheit geklärt schien, setzte der etwa 35- bis 40-jährige Autofahrer seine Fahrt in Richtung Schwenningen fort.

Danach flammte der Streit wieder auf und der Radfahrer schlug den Senior mehrfach ins Gesicht, drückte ihn zu Boden und trat auf ihn ein. Erst als eine Frau in einem weißen SUV auf ihn aufmerksam wurde, ließ der Schläger ab und flüchtete mit dem Hund in Richtung Schwenningen.

Der Geschädigte beschrieb den Mann als etwa 1,85 Meter groß, kräftig, mit welligen, dunklen, mittellangen Haaren, der einen hellbraunen, kniehohen Mischlingshund mitführte. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere der Autofahrer, der zuerst bei den Streitenden angehalten hatte, oder die Zeugin in ihrem weißen SUV werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/85000 zu melden.