Nach Feuer an Ostern in Bitz geht die Polizei von Brandstiftung aus

1 Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Ostersonntag zu einem Brand in Bitz anrücken. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

In Bitz sind in der Nacht auf Ostersonntag ein Auto, ein Carport und ein angrenzender Schuppen in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet nun Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die etwas gesehen haben könnten.















Bitz - Im Fall des Brandes in der Nacht zum Ostersonntag in der Steinstraße ermittelt das Kriminalkommissariat Balingen zwischenzeitlich wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Wie bereits berichtet, waren gegen 1.30 Uhr ein VW Multivan, ein Carport sowie ein angrenzender Schuppen in Flammen aufgegangen, wobei ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 200.000 Euro entstand. Das Kriminalkommissariat Balingen sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können oder im Bereich der Steinstraße in der Nacht zum Ostersonntag etwas beobachtet haben.

Insbesondere der Fahrer eines dunklen, Golf-ähnlichen Pkw sowie zwei männliche Personen, die sich zwischen 2.15 und 2.30 Uhr in der parallel verlaufenden Wilhelmstraße aufgehalten haben und anschließend in den Wagen gestiegen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/9550 beim Polizeirevier Albstadt zu melden.