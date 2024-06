1 Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Balingen mehrere Autos angegangen hat. (Symbolbild) Foto: Lukas Schulze/dpa

In Balingen sind in der Nacht zum Donnerstag gleich mehrere Fahrzeuge von wohl ein und demselben Kriminellen angegangen worden.









Wie am Morgen entdeckt und zur Anzeige gebracht wurde, hatte ein Unbekannter aus einer vermutlich unverschlossenen Garage in der Röslerstraße in Balingen ein E-Bike sowie Kleidungsstücke gestohlen und aus einem ebenfalls offenbar unverschlossenen Pkw unter anderem ein Parfüm und Kopfhörer entwendet.