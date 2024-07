Zeugen gesucht: Exhibitonist schlägt Busfahrerin an Balinger Haltestelle

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Das Polizeirevier Balingen ermittelt gegen einen bislang unbekannten Mann, der sich am Dienstagabend in Balingen zunächst gegenüber einer Busfahrerin entblößt hatte und diese im Anschluss noch geschlagen hat.









Gegen 19.15 Uhr stand der Mann mit heruntergelassener Hose an der Haltestelle 5 des Balinger Busbahnhofs und onanierte in Blickrichtung der 39-jährigen Busfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt in den Busbahnhof einfuhr. Als die Busfahrerin kurze Zeit später im Rahmen ihres Fahrplans die Haltestelle 2 anfuhr, trat der Mann an den Bus und schlug sie unvermittelt durch ein geöffnetes Fenster ins Gesicht.