In Donaueschingen haben Unbekannte Kupferrohre von einem Gebäude im fürstenbergischen Park gestohlen.

Zwischen Freitag und Sonntag haben Diebe in Donaueschingen Kupferrohre von einem ehemaligen Badehaus im fürstenbergischen Park gestohlen.

Unbekannte montierten laut Polizei die außen am Gebäude angebrachten Wasserrohre ab und nahmen sie mit. Das Gebäude liegt in der Nähe des Schwimmbads, direkt an der Brigach.

Lesen Sie auch

Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Das Polizeirevier Donaueschingen bittet unter Tel. 0771/837830 um Hinweise.