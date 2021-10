Hund beißt 88-jährige Fußgängerin in Schramberg

Eine 88-Jährige ist am Donnerstagmorgen von einem Hund im Schramberger Ölewegle gebissen worden.















Schramberg - Gegen 10.15 Uhr war die Fußgängerin von der Oberndorfer Straße kommend in Richtung "An der Steige" unterwegs, als sie plötzlich von einem entgegenkommenden kleineren braunen Hund in den rechten Oberschenkel gebissen wurde.

Hundehalter ignoriert Verletzte

Die Dame forderte den Hundehalter auf, stehen zu bleiben. Dieser kümmerte sich laut Polizei jedoch nicht weiter um die 88-Jährige mit ihren teils tiefen Bisswunden und ging seiner Wege.

Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem etwa 1,60 Meter großen und "nicht mehr ganz jungen" Mann machen können. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07422 2701-0 entgegen.

