Zeugen gesucht: Holzschuppen in Altenheim brennt ab

Holzschuppen in Altenheim brennt ab

1 Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung in die Vogesenstraße in Altenheim ausrücken. Foto: dpa/ Dittrich

Der Brand eines Holzschuppens hat am späten Donnerstagnachmittag in der Vogesenstraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt.









Gegen 17.15 Uhr alarmierte eine Zeugin über Notruf die Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuried hatte der in Vollbrand stehende Holzschopf bereits auf einen daneben befindlichen Container übergegriffen. Durch das schnelle Eingreifen der Wehrleute konnte allerdings verhindert werden, dass ein an den Holzschuppen angebautes Vereinsheim ebenfalls Opfer der Flammen wurde, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.