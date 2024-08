Zeugen gesucht: Hochsitz in Altenheim in Brand gesetzt

Hochsitz in Altenheim in Brand gesetzt

Ein Hochsitz im Gewann „Alte Waage“ stand am Mittwochnachmittag in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.









Link kopiert



Der Integrierten Leitstelle Ortenau ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ein Brand eines Hochsitzes in Neuried, im Gewann „Alte Waage“ gemeldet worden. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen von einer Brandstiftung aus. Das Feuer hat die Feuerwehr Neuried rasch gelöscht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brandausbruch verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07807/95 79 90 mit den Ermittlern des Polizeiposten Neuried in Verbindung zu setzen.