Gospelkonzert in Bitz Wundertüte mit lauter Überraschungen

Welch ein fröhliches und festliches Gospelkonzert war das mit „Sound of Joy“ in der voll besetzten Nikolauskirche in Bitz. Aber darf man so fröhlich sein, nach dem Anschlag in Magdeburg? Ja, meinten die Mitglieder – erst recht jetzt sei Freude wichtig.