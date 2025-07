Zeugen gesucht: Gefährliche Körperverletzung in Lahr

1 Die Polizei fahndet nach drei Jugendlichen, die einen 44-Jährigen überfallen haben. Foto: Patrick Pleul/dpa In Lahr wird nach Jugendlichen gesucht, die einen 44-Jährigen in einen Hinterhalt gelockt und ihn anschließend mit einem Baseballschläger verletzt haben.







Zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei dem ein 44-Jähriger verletzt wurde, ist es am Samstagabend gegen 20.45 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Tiergartenstraße gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann von einem Jugendlichen angesprochen, um Hilfe gebeten und in einen abgelegenen Bereich gelockt worden sein. Dort kamen zwei weitere Jugendliche hinzu und attackierten die Person mit einem Baseballschläger. Als zufällig weitere Personen erschienen, ließen die Angreifer von dem Mann ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lahr unter Telefon 07821/2770 zu melden.