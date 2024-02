Farbschmierer in Sulz am Werk - auch Polizeiposten beschädigt

1 Farbschmierer haben erneut in Sulz ihr Unwesen getrieben. (Symbolfoto) Foto: © alexshadyk – stock.adobe.com

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht auf Samstag den Polizeiposten in Sulz sowie mehrere andere Gebäude mit Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Vermutlich in der Nacht auf Samstag, so die Polizei, brachten bislang unbekannte Täter mit breitem Pinsel und schwarzer Farbe mehrere Schriftzüge sowie Kreuze an der Fassade, der Haupteingangstür sowie mehreren Fenstern des Polizeipostens an.