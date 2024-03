Am Samstagmittag gegen 13.25 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass auf der B 27 bei der Anschlussstelle Engstlatt-Süd ein silbernes Auto in Fahrtrichtung Tübingen falsch aufgefahren sei.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein noch unbekannter Autofahrer auf der Überholspur, als diesem der silberne Wagen entgegenkam. Nur durch ein rechtzeitiges Ausweichen auf die rechte Fahrspur konnte er einen Frontalzusammenstoß mit der Geisterfahrerin verhindern.

Durch Zufall war in diesem Bereich eine Streifenwagenbesatzung unterwegs und versuchte sofort die Falschfahrerin zum Anhalten zu bewegen, was aber erst nach mehreren hundert Metern gelang. Am Steuer saß eine 84-jährige Frau.

Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde einbehalten.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Balingen unter der Rufnummer 07433/264630 zu melden.