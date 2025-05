Erneut ist ein AED-Gerät, auch Defibrillator genannt, von einem öffentlichen Gebäude in Freudenstadt entwendet worden. Das teilt die Stadt Freudenstadt in einer Mitteilung mit.

Dieses Mal ist der Standort Stadtbahnhof betroffen. Eine aufmerksame Taxi-Fahrerin hatte das Fehlen des Geräts gemeldet. Die Stadt erstattete mittlerweile Anzeige bei der Polizei.

„Das ist kein Scherz und wird von uns als Verwaltung auch nicht als Kleindelikt aufgefasst. Diese Geräte sind ausschließlich für einen Zweck gedacht: im Notfall Menschenleben zu retten“, so Oberbürgermeister Adrian Sonder. Er ruft die Täter auf, das Gerät zurückzubringen.

Wert von rund 1500 Euro

Der Defibrillator des Herstellers „HeartSine“ hat einen Wert von rund 1500 Euro und dient dazu, dass auch Laien einen Patienten mit Herzstillstand wiederbeleben können. Die Seriennummer lautet 19D90009827.

Nachfragen der Stadt bei der Polizei und in der Leitstelle des Deutschen Roten Kreuzes ergaben, dass es keinen Notfall gab, für den das Gerät gedacht ist. Die Suche im Umfeld des Stadtbahnhofs blieb ohne Erfolg.

Der dritte Fall innerhalb von zwei Jahren

Es ist mittlerweile der dritte Fall innerhalb von zwei Jahren, in dem ein AED-Gerät in Freudenstadt abhandengekommen ist. Der erste Diebstahl ereignete sich an der Tourist-Information am technischen Rathaus. Beim zweiten Mal im März dieses Jahres fehlte der Defibrillator am Pfarramt neben der Stadtkirche. In diesem Fall konnte der Diebstahl dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin des evangelischen Pfarramts aufgeklärt werden. „Sie suchte das Gerät und fand es unbeschädigt im Garten eines benachbarten Grundstücks“, so Sascha Reich vom Baurechts- und Ordnungsamt der Stadt.

Zeugen des aktuellen Diebstahls können sich bei der Polizei in Freudenstadt melden, Telefon 07441/53 60.