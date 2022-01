Einbruch in Malerbetrieb in Villingen-Schwenningen an Silvesterwochenende

1 Ein Gerät im Wert von rund 2000 Euro wurde von den Einbrechern gestohlen. (Symbolbild) Foto: Stein

In eine Firma in der Lichtensteinstraße in Villingen-Schwenningen sind Einbrecher im Zeitraum zwischen dem 31. Dezember und dem 2. Januar eingebrochen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.















Villingen-Schwenningen - Unbekannte schlugen ein Fenster des Malerbetriebes ein und gelangten so in das Innere, wo sie mehrere Räume durchsuchten. Dabei fiel den Dieben ein Arbeitsgerät der Marke "Hilti" im Wert von rund 2000 Euro in die Hände, dass sie mitnahmen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/8500-0, zu melden.