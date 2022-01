Einbruch in Imbiss in Villingen-Schwenningen

1 Der Mann verschaffte sich Zutritt zu dem Imbiss in der Doppelstadt. (Symbolbild) Foto: Andrey Popov – stock.adobe.com

In einen Imbiss in der Alleenstraße in Villingen-Schwenningen ist am Samstagabend eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.















Villingen-Schwenningen - Ein unbekannter blonder Mann warf die Fensterscheibe des Imbisses ein und gelangte so in das Innere, wo er jedoch nichts entwendete. Der Mann verursachte jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/8500-0 entgegen.