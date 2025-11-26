1 Die Polizei sucht Zeugen, die im Entenbad Verdächtiges wahrgenommen haben (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de Objektbesitzer im Industriegebiet werden gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen







Unbekannte sind zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 11.40 Uhr, laut Polizei in ein Einfamilienhaus in Hauingen eingedrungen. Über das Diebesgut macht der Polizeibericht keine näheren Angaben. Die Polizei sucht Zeugen, die im Industriegebiet Entenbad Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Objektbesitzer im Industriegebiet gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761/934500 entgegen.