Einbrecher machen Beute in Eutinger Supermarkt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter gegen 2.30 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße. Dabei entwendeten sie Waren in noch unbekannter Schadenshöhe.