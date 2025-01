Fünfte Jahreszeit in Königsfeld Sie sind voller Vorfreude auf die Fasnet – und das ist geboten

Die Narren in der Gesamtgemeinde sind für eine lange fünfte Jahreszeit gerüstet. Los geht es bereits am Freitag, 3. Januar, mit der Leihhäsausgabe bei der Narrenzunft in Neuhausen. Bis Anfang März ist dann ordentlich Programm in der ganzen Gemeinde.