Einbrecher in Oberndorf

1 Unbekannte haben versucht, in ein Betriebsgebäude in Boll einzubrechen. (Symbolbild) Foto: zinkevych - stock.adobe.com

Am Sonntag wollen Unbekannte in ein Betriebsgebäude in Stadtteil Boll einsteigen.









Am Sonntagabend haben unbekannte Täter versucht, in eine Firma in der Härlestraße einzubrechen.