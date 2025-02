Zeugen gesucht: Diebstahl und Körperverletzung in St. Georgener Ladengeschäft

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Am Montagmorgen ist es in einem Lebensmittelgeschäft in der Industriestraße in St. Georgen zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.









Gegen 8.15 Uhr beobachtete eine 26-jährige Mitarbeiterin einen unbekannten Mann, wie dieser Lebensmittel und Alkoholika nahm und den Laden anschließend verließ, ohne zu bezahlen. Nach dem Kassenbereich sprach die eine Frau den Dieb an. In der Folge kam es zu einem Gerangel bei dem der Unbekannte die Angestellte und eine weitere 22 Jahre alte Mitarbeiterin schubste. Dabei verletzte sich die Ältere leicht. Anschließend flüchtete der Mann mit den gestohlenen Waren in Richtung B 33.