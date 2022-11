Gefahr im Busverkehr Horb Fahrer daddelt am Handy – Bus ist voll mit Kindern

Das kann doch wohl nicht wahr sein! Da startet der Schulbus voll mit Kindern am MGG – und schon am Aldi-Kreisel daddelt der Fahrer am Handy! Selbst das Auto vom Ziegler/dm-Parkplatz schreckt ihn nicht ab!