Autofahrer begeht Fahrerflucht in Villingen-Schwenningen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Seeger/dpa

Ein Autofahrer hat am Montag in Villingen-Schwenningen einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert



Der Unbekannte beschädigte laut Polizeibericht zwischen 16.30 und 16.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße einen abgestellten Mercedes C 300 am Radlauf hinten rechts.