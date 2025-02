Auseinandersetzung auf Spielplatz in Albstadt eskaliert – zwei Verletzte

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Am Sonntagnachmittag ist auf einem Spielplatz in Albstadt ein Streit zwischen einem 21-Jährigen und einer Gruppe eskaliert. Dabei wurden zwei Personen durch Schläge leicht verletzt.









Nach bisherigen Erkenntnissen geriet am Sonntag gegen 15.30 Uhr ein 21-Jähriger auf einem Spielplatz in der Johannesstraße mit einer Gruppe von sechs bis sieben Personen in Streit, offenbar wegen der Nutzung von Spielgeräten.