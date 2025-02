Zu einem Unfall wegen unzureichend gesicherter Ladung ist es am Montagmorgen auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen gekommen.

Ein unbekannter Fahrer eines Kleinbusses mit Autoanhänger war nach Angaben der Polizei gegen 7.15 Uhr auf der A 81 in Richtung Singen unterwegs. Der Anhänger war mit Styropor-Paketen beladen, die nicht ordnungsgemäß gesichert waren.

Als eine 19-jährige Audi-Fahrerin in unmittelbarer Nähe des Gespanns fuhr, fiel ein Paket auf die Fahrbahn. Die junge Frau konnte dem Gegenstand nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit diesem zusammen. Hierdurch entstand am Audi A4 ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Ein Abschlepper musste den nicht mehr fahrbereiten wagen anschleppen. Der Fahrer des Gespanns setzte seine Fahrt in Richtung Singen fort, ohne sich um die entsprechende Schadensregulierung zu kümmern.

Die Verkehrspolizei Zimmern hat die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.