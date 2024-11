Am Freitag fällt eine VW-Fahrerin in Oberndorf auf ihrem Nachhauseweg durch ihre Fahrweise auf

Auf ihrem Weg nach Hause hatte eine Autofahrerin bereits am vergangenen Freitag mehrmals andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Laut Polizeibericht war die VW-Fahrerin von der Autobahn 81 her über die Landesstraße 424 bis nach Hause in Oberndorf unterwegs. Dabei soll sie mehrmals in den Gegenverkehr gekommen sein und anderen Autofahrern an der Einmündung der L 424 und der Altdorfstraße die Vorfahrt genommen haben.

Lesen Sie auch

Keine Alkoholbeeinflussung

Ein Alkoholtest ergab keine Auffälligkeiten bei der 78-Jährigen. Die von der gefährlichen Fahrweise betroffenen Autofahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423/8 10 10 zu melden.