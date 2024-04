55-Jähriger in Schwenninger Bankfiliale beraubt

Ein 55-jähriger Mann wollte gegen 20.30 Uhr in einer Bankfiliale an einem Automaten Geldeinzahlen. Er legte Bargeld auf den Automaten und bückte sich zu seiner Tasche. Diesen Moment nutzte ein bislang Unbekannter aus, indem er die Geldscheine an sich nahm und aus der Filiale floh.