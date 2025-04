Polizei sucht nach Zeugen Unbekannte steigen in Ortsverwaltung in Nonnenweier ein

Bislang Unbekannte sind zwischen Freitagmittag, 12.30 Uhr, und Sonntagmittag, 13 Uhr in das Gebäude der Ortsverwaltung in der Wittenweiererstraße und in eine sich dort befindliche Zahnarztpraxis eingebrochen.