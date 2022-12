1 Ein Zeuge beobachtete den Sprayer und rief die Polizei. (Symbolbild) Foto: © alexshadyk – stock.adobe.com

Ein Sprayer ist in der Nacht zum Samstag in der Balinger Innenstadt erwischt worden.















Balingen - Ein Zeuge sah gegen 4.43 Uhr wie eine dunkel gekleidete Gestalt eine Wand besprühte. Daraufhin rief er die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 23-jährige Tatverdächtige gefasst und anschließend kontrolliert werden. Dabei fanden die Beamten eine Spraydose.

Die Polizei stellte mehrere Schmierereien an einem Gebäude sowie einem Briefkasten in der Wilhelm-Kraut-Straße und an einem Brückengeländer sowie einem Laternenmast in der Friedrichstraße fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.