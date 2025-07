Unbekannter fährt Mercedes in Villinger Parkhaus an

1 Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in einem Parkhaus in Villingen. (Symbolfoto) Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.c Ein noch Unbekannter hat am Montag einen Mercedes in einem Parkhaus in Villingen angefahren. Ein Zeuge konnte die Unfallflucht beobachten.







Eine Unfallflucht hat am Montag, gegen 10:30 Uhr der Fahrer eines Toyota Geländewagens in einem Parkhaus an der Straße „Insel“ in Villingen begangen.