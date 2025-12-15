Zertrümmerte Eingangstür: Auto rammt Schramberger Rathaus
Der Dacia wurde wieder aus der Tür heraus gefahren, hatte aber Schäden an der Frontseite. Foto: Fritsche

Ein Auto machte sich selbstständig und rollte in die automatische Glastür der Rückfront.

Gegen 13 Uhr machte sich ein Dacia selbstständig und rollte ohne Fahrer in den gläsernen Hintereingang des Rathauses. Es habe einen „kräftigen Schlag“ getan, berichtete Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Wie der Fahrer unserer Redaktion mitteilte, habe er das Fahrzeug vor der Kreissparkasse abgestellt, wofür er einen Berechtigungsausweis zum Be- und Entladen habe, um kurz etwas zu erledigen. Warum sein Auto wegrollte, könne er sich nicht erklären.

 

Das Auto wurde aus der Tür herausgefahren und brauchte einen Abschlepper. Foto: Fritsche

Vor allem nicht, warum das parallel zur Sparkasse abgestellte Auto sich gedreht und die Tür frontal gerammt habe. „Gott sei Dank war niemand an der Tür“, war er erleichtert.

Die Front des Wagens ist stark beschädigt. Foto: Fritsche

Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, musste er auf den Abschleppwagen warten.

 