Zertrümmerte Eingangstür: Auto rammt Schramberger Rathaus

1 Der Dacia wurde wieder aus der Tür heraus gefahren, hatte aber Schäden an der Frontseite. Foto: Fritsche Ein Auto machte sich selbstständig und rollte in die automatische Glastür der Rückfront.







Link kopiert



Gegen 13 Uhr machte sich ein Dacia selbstständig und rollte ohne Fahrer in den gläsernen Hintereingang des Rathauses. Es habe einen „kräftigen Schlag“ getan, berichtete Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Wie der Fahrer unserer Redaktion mitteilte, habe er das Fahrzeug vor der Kreissparkasse abgestellt, wofür er einen Berechtigungsausweis zum Be- und Entladen habe, um kurz etwas zu erledigen. Warum sein Auto wegrollte, könne er sich nicht erklären.