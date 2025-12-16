Zerstückelte Leiche: Totschlag-Urteil sorgt für Kritik

Bei der Revisionsverhandlung vor dem BGH stellen Generalbundesanwaltschaft und Nebenklage das Urteil des Landgerichts in Waldshut-Tiengen in Frage.
Von wegen Totschlag: Bei der Revisionsverhandlung im Falle der zerstückelten Leiche des Mannes aus Rickenbach ließen Generalbundesanwaltschaft und Nebenklage am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe kein gutes Haar am erstinstanzlichen Urteil des Landgerichts Waldshut-Tiengen. Sie beantragten vielmehr, das Urteil aufzuheben und den Fall erneut aufzurollen – und zwar an einem anderen Landgericht in Baden-Württemberg.